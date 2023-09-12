Соломенский райсуд Киева временно получил двух судей

Судьи Александр Воронкин и Снежана Степанова год будут осуществлять правосудие в столице.

Источник фото: sl.ki.court.gov.ua

Высший совет правосудия 12 сентября 2023 года сроком на 1 год откомандировал в состав Соломенского районного суда города Киева двух судей из судов, оказавшихся на оккупированной территории.

Так, временное назначение получили судья Старобельского районного суда Луганской области Александр Воронкин и судья Жовтневого районного суда города Мариуполя Снежана Степанова.

Как рассказал членам ВСП судья Александр Воронкин, он не осуществляет правосудие уже достаточно продолжительное время – с 24 февраля 2022 года. Вместе с другими судьями в апреле 2022 года он написал заявление на временную командировку в другой суд. Именно Александра Воронкина заинтересовали Днепровский, Шевченковский и Дарницкий районные суды Киева.

Интересно, что 6 марта 2022 года подсудность дел Старобельского районного суда Луганской области была изменена на Синельниковский горрайонный суд Днепропетровской области. Впрочем, судьи Старобельского суда все же решили переехать в Киев.

В течение 2022 года тогдашний председатель Верховного Суда Всеволод Князев перевел своими приказами четырех судей Старобельского районного суда в столичные Голосеевский, Дарницкий, Святошинский и Соломенский районные суды Киева.

Вместе с тем, заявление о командировке судьи Александра Воронкина почему-то «зависло» в аппарате Всеволода Князева. «Я звонил в Верховный Суд, просился на личный прием к председателю Верховного Суда, однако мне сообщили, что по вопросам командирования судей личный прием председателем ВС не осуществляется, поэтому ждите рассмотрения вашего заявления», - рассказал ВСП Александр Воронкин.

Также Александр Воронкин рассказал, что проживает вместе семьей в Киеве.

Что касается Снежаны Степановой, то в прошлые годы она уже осуществляла правосудие в Киеве.

В декабре 2017 года сроком на шесть месяцев она была переведена на должность судьи Дарницкого районного суда города Киева. А в марте 2019 года судья была командирована сроком на 1 год для осуществления правосудия в Святошинском районном суде города Киева.

Вместе с тем территориальная подсудность дел Жовтневого районного суда города Мариуполя 6 марта 2022 года была изменена на Жовтневый районный суд города Днепропетровска.

Впрочем, Совет правосудия решил, что ближайший год Снежана Степанова все же будет осуществлять правосудие в Соломенском районном суде города Киева.

Напомним, что соответствующие рекомендации Александр Воронкин и Снежана Степанова получили от ВККС 9 августа.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.