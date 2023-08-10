Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Кабмін вніс зміни до Правил перетинання державного кордону

Знято обмеження на перетин кордону деяким категоріям осіб.

«Протидію корупційним правопорушенням активізовано на всіх рівнях і в усіх регіонах», - Генпрокурор Андрій Костін

Генпрокурор Андрій Костін зауважив, що наразі особливо масштабного значення набуває боротьба з внутрішнім ворогом – корупцією.

У Реєстрі – поки нуль: що буде далі з законом про олігархів

Так чи інакше, але вимога про антиолігархічні заходи залишається у переліку умов для переговорів про вступ до ЄС, і йдеться не про Реєстр олігархів.

У «Слузі народу» вирішили розібратися, чому член ЦВК 1,5 роки живе у США і отримує зарплату з бюджету

Депутати вирішили, що час викликати голову ЦВК, бо виявилося, що один з членів Центральної виборчої комісії Юрій Буглак півтора роки перебуває в США, але отримує зарплату з Державного бюджету.

«Система ВЛК працює негідно та аморально», — Володимир Зеленський анонсував засідання РНБО

Володимир Зеленський анонсував засідання РНБО щодо військово-лікарських комісій.

  1. Публікації
  2. / Суд інфо

Солом’янський райсуд Києва тимчасово отримає двох суддів – відомі прізвища

08:26, 10 серпня 2023
Переїхати на рік у столицю планували ще 11 суддів.
Солом’янський райсуд Києва тимчасово отримає двох суддів – відомі прізвища
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Вища кваліфікаційна комісія суддів 9 серпня 2023 року внесла у Вищу раду правосуддя подання з рекомендаціями на відрядження у склад Солом’янського районного суду Києва двох суддів строком на один рік.

Відтак, відрядження у столицю отримали:

суддя Старобільського районного суду Луганської області Воронкін Олександр Анатолійович

суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Степанова Сніжана Володимирівна

Тобто, відрядження на рік у столичний суд отримали судді, суди яких вже тривалий час знаходяться на окупованій території.

Всього на три оголошені тимчасові вакансії суддів Солом’янського райсуду Києва претендували 13 суддів.

Окрім суддів, що отримали відрядження, кандидатами на тимчасове переведення були наступні судді:

Гридасова Анна Михайлівна - суддя Носівського районного суду Чернігівської області

Капустинський Максим Вікторович - суддя Енергодарського міського суду Запорізької області

Кітов Олександр Васильович – суддя Солонянського районного суду Дніпропетровської області

Кратко Дмитро Михайлович – суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області

Лещенко Олена Василівна – суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області

Писанець Наталя Володимирівна – суддя Волноваського районного суду Донецької області

Ріхтер Владислав Володимирович - суддя Борзнянського районного суду Чернігівської області

Світлицька Вікторія Миколаївна - суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя

Скотарь Роман Євгенович – суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області

Цвєлодуб Ганна Олександрівна – суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області

Чайкіна Ольга Володимирівна – суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області

Нагадаємо, що раніше «Судово-юридична газета» повідомила, хто претендує на тимчасове відрядження на десять посад суддів Київського окружного адміністративного суду.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Воробйова
    Ірина Воробйова
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Оксана Метелешко
    Оксана Метелешко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олег Полюхович
    Олег Полюхович
    голова Рівненського апеляційного суду