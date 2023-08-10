Солом’янський райсуд Києва тимчасово отримає двох суддів – відомі прізвища

Переїхати на рік у столицю планували ще 11 суддів.

Вища кваліфікаційна комісія суддів 9 серпня 2023 року внесла у Вищу раду правосуддя подання з рекомендаціями на відрядження у склад Солом’янського районного суду Києва двох суддів строком на один рік.

Відтак, відрядження у столицю отримали:

суддя Старобільського районного суду Луганської області Воронкін Олександр Анатолійович

суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Степанова Сніжана Володимирівна

Тобто, відрядження на рік у столичний суд отримали судді, суди яких вже тривалий час знаходяться на окупованій території.

Всього на три оголошені тимчасові вакансії суддів Солом’янського райсуду Києва претендували 13 суддів.

Окрім суддів, що отримали відрядження, кандидатами на тимчасове переведення були наступні судді:

Гридасова Анна Михайлівна - суддя Носівського районного суду Чернігівської області

Капустинський Максим Вікторович - суддя Енергодарського міського суду Запорізької області

Кітов Олександр Васильович – суддя Солонянського районного суду Дніпропетровської області

Кратко Дмитро Михайлович – суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області

Лещенко Олена Василівна – суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області

Писанець Наталя Володимирівна – суддя Волноваського районного суду Донецької області

Ріхтер Владислав Володимирович - суддя Борзнянського районного суду Чернігівської області

Світлицька Вікторія Миколаївна - суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя

Скотарь Роман Євгенович – суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області

Цвєлодуб Ганна Олександрівна – суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області

Чайкіна Ольга Володимирівна – суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області

Нагадаємо, що раніше «Судово-юридична газета» повідомила, хто претендує на тимчасове відрядження на десять посад суддів Київського окружного адміністративного суду.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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