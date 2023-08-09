GPTbot краде ідеї – так вчиться GPT-5

OpenAI визнав, що його бот GPTbot сканує інтернет для навчання GPT-5.

Джерело фото: noworries.news

Компанія OpenAI визнала, що має бота, який сканує Інтернет, щоб збирати дані навчання штучного інтелекту. Якщо ви не заблокуєте GPTbot, це самосаботаж, – повідомляє Business Insider.

Bot автоматично збирає веб-інформацію, щоб GPT-5 пізніше міг ранжувати та показувати її в результатах пошуку. OpenAI може використовувати онлайн-контент, зібраний GPTbot, для навчання наступної великої моделі ШІ – GPT-5.

Так само у авторів зникають стимули ділитися високоякісною інформацією в Інтернеті безкоштовно, оскільки OpenAI збирає цей контент для навчання майбутніх LLM.

Крім того, деякі автори, медіа та навіть онлайн-спільноти вже дійшли висновку, що, дозволивши боту GPTbot від OpenAI сканувати свій сайт, вони втрачають власний майбутній трафік.

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