АРМА розірвало договір з управителем арештованими російськими кораблями

За словами очільницы агентства Олени Думи, велике морське судно давало дохід на рівні оренди від скромної однокімнатної квартири на околицях Києва.

Джерело фото: ОГП

Агентство з розшуку та менеджменту активів розірвало договір з управителем арештованими російськими кораблями. Як пояснила очільниця агентства Олена Дума, припинення договору спричинене насамперед низькими надходженнями до державного бюджету.

«Управління кожним з 9 російських торгових кораблів загальною вартістю понад 530 мільйонів гривень приносило бюджету лише 10 тисяч на місяць. Тобто, велике морське судно давало дохід на рівні оренди від скромної однокімнатної квартири на околицях Києва», - наголосила Дума.

У АРМА наголосили, що перевірки ефективності управління активами продовжуються, а відповідні рішення за їх результатами вже готуються.

«АРМА більше не працюватиме з управителями, які нехтують інтересами держави в умовах важкої боротьби з агресором. Корупційні та інші злочинні активи будуть працювати на відбудову країни та перемогу над ворогом», - наголосила Олена Дума.

Раніше ми писали, що АРМА припинило співпрацю з управителем активами елітної арештованої нерухомості Жеваго.

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