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  1. В Украине

АРМА расторгло договор с управляющим арестованными российскими кораблями

18:35, 9 августа 2023
По словам главы агентства Елены Думы, крупное морское судно давало доход на уровне аренды от скромной однокомнатной квартиры в окрестностях Киева.
АРМА расторгло договор с управляющим арестованными российскими кораблями
Источник фото: ОГП
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Агентство по розыску и менеджменту активов расторгло контракт с управляющим арестованными российскими кораблями. Как пояснила глава агентства Елена Дума, прекращение договора вызвано, прежде всего, низкими поступлениями в государственный бюджет.

«Управление каждым из 9 российских торговых кораблей общей стоимостью более 530 миллионов гривен приносило бюджету всего 10 тысяч в месяц. То есть крупное морское судно давало доход на уровне аренды от скромной однокомнатной квартиры в окрестностях Киева», - подчеркнула Дума.

«АРМА больше не будет работать с управителями, пренебрегающими интересами государства в условиях тяжелой борьбы с агрессором. Коррупционные и другие преступные активы будут работать на восстановление страны и победу над врагом», - подчеркнула Елена Дума.

Ранее мы писали, что АРМА прекратило сотрудничество с управляющим активами элитной арестованной недвижимости Жеваго.

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