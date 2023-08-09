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  1. В Украине

Поджег авто из-за ссоры с родными: полиция задержала поджигателя

23:38, 9 августа 2023
Полиция Киевской области задержала правонарушителя, который поджег две машины родственников.
Поджег авто из-за ссоры с родными: полиция задержала поджигателя
Источник фото: Полиция Киевской области
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В селе Мирча Киевской области местный житель ночью поджег две машины своих родственников. Как оказалось, мужчина сделал это из-за конфликта в семье, – сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

«В Бучанское управление полиции Киевской области обратилась гражданка, которая сообщила о возгорании автомобилей «Mitsubishi» и «Kia», принадлежащих членам ее семьи», – говорится в сообщении.

Владельцы вовремя заметили пожар, поэтому огонь лишь частично повредил имущество.

Полицейские разыскали поджигателя, им оказался 23-летний родственник.

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