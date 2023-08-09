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В США усилили охрану судьи, которой поручено рассматривать уголовное дело против Дональда Трампа

18:31, 9 августа 2023
Трамп уже сообщил, что будет просить судью Чуткан отказаться от участия в этом деле.
В США усилили охрану судьи, которой поручено рассматривать уголовное дело против Дональда Трампа
Источник фото: seattlemedium.com
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Охрана федерального судьи Тани Чуткан, которой поручено рассматривать уголовное дело против бывшего президента Дональда Трампа по выборам 2020 года, была усилена в здании федерального суда в Вашингтоне, округ Колумбия.

По сообщению CNN, заместители маршала США обсудили планы обеспечения безопасности судьи в понедельник, 7 августа. Служба маршалов США отвечает за безопасность в Окружном суде округа Колумбия. Представитель этой службы заявил, что они «очень серьезно относятся к этой задаче».

«Обеспечение того, чтобы судьи могли выносить решение независимо и без угроз в их адрес или их устрашения, имеет первостепенное значение для верховенства закона», - сказал CNN представитель службы Дрю Дж. Уэйд. «Хотя мы не обсуждаем наши конкретные меры безопасности, мы постоянно пересматриваем имеющиеся меры и принимаем соответствующие меры по обеспечению целостности федерального судебного процесса».

Трамп уже сообщил, что будет просить судью Чуткан отказаться от участия в этом деле, написав в социальных сетях заглавными буквами: «Я не могу получить справедливый суд с судьей, «назначенным» для смешного дела о свободе слова/честных выборах».

Первое слушание с участием судьи Чуткан назначено на 28 августа. Судья, как ожидается, определит дату судебного разбирательства по делу.

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