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В США посилили охорону судді, якій доручено розглядати кримінальну справу проти Дональда Трампа

18:31, 9 серпня 2023
Трамп уже повідомив, що проситиме суддю Чуткан відмовитися від участі у цій справ.
В США посилили охорону судді, якій доручено розглядати кримінальну справу проти Дональда Трампа
Джерело фото: seattlemedium.com
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Охорона федерального судді Тані Чуткан, якій доручено розглядати кримінальну справу проти колишнього президента Дональда Трампа щодо виборів 2020 року, була посилена у будівлі федерального суду у Вашингтоні, округ Колумбія.

За повідомленням CNN, заступники маршала США обговорили плани забезпечення безпеки судді у понеділок, 7 серпня. Служба маршалів США відповідає за безпеку в Окружному суді округу Колумбія. Представник цієї служби заявив, що вони «дуже серйозно ставляться до цього завдання».

«Забезпечення того, щоб судді могли виносити рішення незалежно та без загроз на їх адресу або їх залякування, має першорядне значення для верховенства закону», - сказав CNN представник служби Дрю Дж. Уейд. «Хоча ми не обговорюємо наші конкретні заходи безпеки, ми постійно переглядаємо наявні заходи та вживаємо відповідних заходів для забезпечення цілісності федерального судового процесу».

Трамп уже повідомив, що проситиме суддю Чуткан відмовитися від участі у цій справі, написавши в соціальних мережах великими літерами: « Я не можу отримати справедливий суд із суддею, «призначеним» для смішної справи про свободу слова/чесні вибори».

Перше слухання за участю судді Чуткан призначено на 28 серпня. Суддя, як очікується, визначить дату судового розгляду у справі.

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