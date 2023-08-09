Для кого зима буде холодною: подробиці

Постачання енергоресурсів мешканцям прифронтових міст та на Одещину під загрозою.

Унаслідок російських обстрілів, численні електричні та газові мережі у містах, що розташовані вздовж лінії фронту, зазнали пошкоджень, що може призвести до проблем із постачанням електроенергії та газу. Експерти стурбовані стосовно постачання енергоресурсів мешканцям прифронтових міст та на Одещину, – пише УНІАН.

Зокрема, з використанням газу і вугіллі для генерації електроенергії найскладніша ситуація взимку очікується в Запорізькій, Херсонській, а також частково Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській та Донецькій областях, а також у контрольованій Україною частині Луганщини.

Не менш несподівані труднощі передбачаються і на Одещині. Раніше цей регіон також вже мав проблеми з енергетикою – відмови у роботі обладнання, аварії та відключення. Одеська область має обмежені альтернативні джерела електропостачання і значною мірою залежить від мережі, яка проходить через окуповане Придністров'я. Якщо з цими лініями виникнуть проблеми, Одещині може доводитися стикнутися зі збоєм постачання електроенергії.

Крім того, необхідно враховувати вплив погодних умов, коли сильний вітер чи дощ може призвести до відключення електропостачання в певних районах.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.