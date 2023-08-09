Парламент прийняв у першому читанні законопроект про підвищення рівня знань ПДР

Основним завданням даного законопроекту є забезпечення підвищення безпеки дорожнього руху.

Джерело фото: auto-dor.com.ua

Верховна Рада прийняла в середу, 9 серпня, в першому читанні за основу проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення вивчення правил безпеки дорожнього руху (реєстр. № 8356 від 12.01.2023).

Основним завданням даного законопроекту є забезпечення підвищення безпеки дорожнього руху.

Проектом пропонується внести зміни до законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту» в частині відображення у стандартах освіти обов’язковості набуття дітьми компетентностей і знань про безпеку дорожнього руху. Також передбачено залучення батьків до вивчення правил дорожнього руху, які своїми настановами та поведінкою мають сприяти набуттю дітьми такої компетентності.

«Прийняття законопроекту та його реалізація забезпечить підвищення рівня знань Правил дорожнього руху, підвищення культури безпеки руху, виховання свідомих учасників дорожнього руху», - поснили у Апараті ВР.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.