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Парламент принял в первом чтении законопроект о повышении уровня знаний ПДД

18:13, 9 августа 2023
Основной задачей данного законопроекта является обеспечение повышения безопасности дорожного движения.
Парламент принял в первом чтении законопроект о повышении уровня знаний ПДД
Источник фото: auto-dor.com.ua
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Верховная Рада приняла в среду, 9 августа, в первом чтении за основу проект Закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты об обеспечении изучения правил безопасности дорожного движения (реестр. №8356 от 12.01.2023).

Основной задачей данного законопроекта является обеспечение повышения безопасности дорожного движения.

Проект предлагает внести изменения в законы Украины «Об образовании», «О дошкольном образовании», «О полном общем среднем образовании» в части отражения в стандартах образования обязательности приобретения детьми компетентностей и знаний о безопасности дорожного движения. Также предусмотрено вовлечение родителей в изучение правил дорожного движения, которые своими наставлениями и поведением должны способствовать приобретению детьми такой компетентности.

«Принятие законопроекта и его реализация обеспечит повышение уровня знаний Правил дорожного движения, повышение культуры безопасности движения, воспитание сознательных участников дорожного движения», – сообщили в Аппарате ВР.

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