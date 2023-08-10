Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Кабмин внес изменения в Правила пересечения государственной границы

Сняты ограничения на пересечение границы некоторым категориям лиц.

«Противодействие коррупционным правонарушениям активизировано на всех уровнях и во всех регионах», - Генпрокурор Андрей Костин

Генпрокурор Андрей Костин отметил, что в настоящее время особенно масштабное значение приобретает борьба с внутренним врагом – коррупцией.

В Реестре – пока ноль: что будет дальше с законом об олигархах

Так или иначе, но требование об антиолигархических мерах остается в перечне условий для переговоров о вступлении в ЕС, и речь не идет о Реестре олигархов.

В «Слуге народа» решили разобраться, почему член ЦИК 1,5 года живет в США и получает зарплату из бюджета

Депутаты решили, что пора вызвать главу ЦИК, потому что оказалось, что один из членов Центральной избирательной комиссии Юрий Буглак полтора года находится в США, но получает зарплату из Государственного бюджета.

«Система ВЛК работает недостойно и безнравственно», — Владимир Зеленский анонсировал заседание СНБО

Владимир Зеленский анонсировал заседание СНБО по военно-врачебным комиссиям.

  1. Публикации
  2. / Законодательство

Политические партии смогут размещать средства на депозитном счете для получения пассивного дохода: Верховная Рада одобрила законопроект

07:36, 10 августа 2023
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о праве политических партий размещать средства на депозитном счете с целью получения пассивного дохода в виде процентов.
Политические партии смогут размещать средства на депозитном счете для получения пассивного дохода: Верховная Рада одобрила законопроект
Источник фото: vplyv.org.ua
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Верховная Рада 9 августа приняла в первом чтении законопроект о механизмах государственного финансирования и государственного контроля за деятельностью политических партий 9419-1.

Задекларированной целью является возобновление отчетности политических партий и проверок соответствующих отчетов.

В частности, предлагается внесение изменений в статью Закона «О политических партиях» относительно порядка выделения и распределения между политическими партиями средств на финансирование их уставной деятельности. В ней определяется, что 85% распределяется между политическими партиями, получившими право на такое финансирование согласно настоящему Закону, пропорционально количеству действительных голосов избирателей, поданных за списки кандидатов в народные депутаты Украины от таких политических партий в общегосударственном многомандатном избирательном округе на выборах народных депутатов Украины

Вместе с тем, НАПК высказал ряд замечаний к этому проекту.

В частности, законопроектом 9419-1 предлагается закрепить право политических партий размещать средства на депозитном счете с целью получения пассивного дохода в виде процентов.

«Формулирование такого права требует корректировки и правовой определенности срока размещения средств государственного финансирования уставной деятельности политической партии на депозитном счете, зачисления полученного пассивного дохода на счета партии, а также факта неиспользования этих средств в понимании Закона», отметили в НАПК.

Также законопроектом 9419-1 предлагается предусмотреть возможность получения непарламентскими партиями государственного финансирования уставной деятельности, снизив барьер до 3% голосов избирателей.

Кроме того, предусматриваются изменения, устанавливающие срок 60 дней для проверки неподанных ранее отчетов политических партий, аналогичных сроку, отведенному для проверки квартальной отчетности при обычных условиях.

«Такой срок кажется несоразмерным для проверки огромного массива данных из неподанных отчетов всех политических партий и их местных организаций за более трех лет (до вступления закона в силу уже четыре года), учитывая ограниченность человеческих ресурсов Национального агентства и необходимость обеспечения основательной проверки таких отчетов» , - считает НАПК.

Поэтому Национальное агентство, оценивая все риски, предлагает установить срок 120 дней для проверки такой отчетности, как это предусмотрено в законопроекте 9419.

Отметим, что законопроектом предусматривается безотлагательное возобновление НАПК работы Единого государственного реестра отчетности политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Воробйова
    Ірина Воробйова
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Оксана Метелешко
    Оксана Метелешко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олег Полюхович
    Олег Полюхович
    голова Рівненського апеляційного суду