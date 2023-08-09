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  1. В Украине

Как работают МСЭК во время военного положения – что нужно знать

21:01, 9 августа 2023
Как найти адреса и контакты МСЭК.
Как работают МСЭК во время военного положения – что нужно знать
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В период действия военного положения процедура проведения медико-социальной экспертизы упрощена. В частности, МСЭК осуществляет свои функции по принципу экстерриториальности.

То есть, как пояснили в Министерстве здравоохранения, человек может пройти медико-социальную экспертизу независимо от места регистрации, а по месту фактического нахождения лица. Кроме того, если пациент не может лично прийти на осмотр МСЭК, решение принимается заочно на основании направления врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения.

Важно, что для людей, срок пересмотра инвалидности которых пришелся на этот период, и которые не могут пройти обследование и оформить направление на МСЭК, срок повторного осмотра считается продленным на все время действия военного положения и в течение полугода после его прекращения/отмены.

Как найти адреса и контакты МСЭК

Национальный контакт-центр Минздрава – 0 800 60 20 19 – предоставляет бесплатные консультации. Украинцы могут получить ответ на любой вопрос из сферы здравоохранения, в частности, и как продлить срок действия инвалидности.

«Если во время прохождения медико-социальной экспертной комиссии нарушают ваши права, в частности, у вас требуют деньги за прохождение МСЭК, обращайтесь на «горячую линию» 0 800 60 2019 (ежедневно с 8:00 до 20:00). Собственно, на «горячей линии» Минздрава есть информация о контактах и местах расположения всех медико-социальных экспертных комиссий в Украине», - подчеркнули в Минздраве.

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