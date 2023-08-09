Як працюють МСЕК під час воєнного стану – що треба знати

Як знайти адреси та контакти МСЕК.

На період дії воєнного стану процедура проведення медико-соціальної експертизи спрощена. Зокрема, МСЕК здійснює свої функції за принципом екстериторіальності.

Тобто, як пояснили у Міністерстві охорони здоров'я, людина може пройти медико-соціальну експертизу незалежно від місця реєстрації, а за місцем фактичного перебування особи. Крім того, якщо пацієнт не має змоги особисто прийти на огляд МСЕК, рішення приймається заочно на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я.

Важливо, що для людей, термін переогляду інвалідності яких припав на цей період, і які не можуть пройти обстеження й оформити направлення на МСЕК, строк повторного огляду вважається продовженим на весь час дії воєнного стану та впродовж пів року після його припинення/скасування.

Як знайти адреси та контакти МСЕК

Національний контакт-центр МОЗ – 0 800 60 20 19 – надає безоплатні консультації. Українці можуть отримати відповідь на будь-яке питання зі сфери охорони здоров’я, зокрема, і як продовжити термін дії інвалідності.

«Якщо під час проходження медико-соціальної експертної комісії порушують ваші права, зокрема у вас вимагають гроші за проходження МСЕК, звертайтеся на «гарячу лінію» 0 800 60 2019 (щоденно з 8:00 до 20:00). Власне, на «гарячій лінії» МОЗ є інформація стосовно контактів і місця розташування усіх медико-соціальних експертних комісій в Україні», - наголосили у МОЗ.

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