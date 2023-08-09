ВККС внесла подання про відрядження трьох суддів до Броварського міськрайонного суду

Внесено подання з рекомендацією на відрядження трьох суддів до Броварського міськрайонного суду Київської області.

Джерело фото: Вища кваліфікаційна комісія суддів України

Під час засідання Першої палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, яке відбулося 9 серпня 2023 року, було обговорено питання щодо внесення подання з рекомендацією на відрядження суддів до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для відправлення правосуддя. Про це повідомляє Вища кваліфікаційна комісія суддів України.

У зв'язку з виявленням високого обсягу судових справ у суді, Комісія вирішила подати до Вищої ради правосуддя пропозицію про відрядження на однин рік до Броварського міськрайонного суду Київської області:

судді Волноваського районного суду Донецької області Писанець Наталі Володимирівни ;

судді Волноваського районного суду Донецької області Мохова Євгена Івановича ;

судді Корольовського районного суду міста Житомира Скрипки Олександра Володимировича.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.