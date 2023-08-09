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  1. Суд інфо

ВККС внесла подання про відрядження трьох суддів до Броварського міськрайонного суду

17:30, 9 серпня 2023
Внесено подання з рекомендацією на відрядження трьох суддів до Броварського міськрайонного суду Київської області.
ВККС внесла подання про відрядження трьох суддів до Броварського міськрайонного суду
Джерело фото: Вища кваліфікаційна комісія суддів України
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Під час засідання Першої палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, яке відбулося 9 серпня 2023 року, було обговорено питання щодо внесення подання з рекомендацією на відрядження суддів до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для відправлення правосуддя. Про це повідомляє Вища кваліфікаційна комісія суддів України.

У зв'язку з виявленням високого обсягу судових справ у суді, Комісія вирішила подати до Вищої ради правосуддя пропозицію про відрядження на однин рік до Броварського міськрайонного суду Київської області:

  • судді Волноваського районного суду Донецької області Писанець Наталі Володимирівни;
  • судді Волноваського районного суду Донецької області Мохова Євгена Івановича;
  • судді Корольовського районного суду міста Житомира Скрипки Олександра Володимировича.

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