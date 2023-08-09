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  1. Суд инфо

ВККС внесла представление о командировке трех судей в Броварской горрайонный суд

17:30, 9 августа 2023
Внесено представление с рекомендацией на командировку трех судей в Броварской горрайонный суд Киевской области.
ВККС внесла представление о командировке трех судей в Броварской горрайонный суд
Источник фото: Высшая квалификационная комиссия судей Украины
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Во время заседания Первой палаты Высшей квалификационной комиссии судей Украины, которое состоялось 9 августа 2023 года, был обсужден вопрос о внесении представления с рекомендацией на командировку судей в другой суд того же уровня и специализации для отправления правосудия. Об этом сообщает Высшая квалификационная комиссия судей Украины.

В связи с выявлением высокого объема судебных дел в суде, Комиссия решила подать в Высший совет правосудия предложение о командировке на один год в Броварской горрайонный суд Киевской области:

  • судьи Волновахского районного суда Донецкой области Писанец Натальи Владимировны;
  • судьи Волновахского районного суда Донецкой области Мохова Евгения Ивановича;
  • судьи Королевского районного суда города Житомира Скрипки Александра Владимировича.

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