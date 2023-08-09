Латвия присоединяется к гарантиям безопасности Украины

Латвия присоединяется к Декларации G7 по поддержке Украины.

Источник фото: Украинское радио

Латвия присоединяется к Декларации G7 относительно поддержки Украины в борьбе с российской агрессией «сколько этого потребуется», – сообщил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в Twitter.

«Латвия присоединилась к Декларации G7 по поддержке Украины. Вместе с нашими партнерами мы будем поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией столько, сколько потребуется», - написал Кариньш.

Он также добавил, что Латвия ожидает специального международного трибунала для за агрессию РФ против Украины.

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