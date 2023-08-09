Анатолий Гунько, которому объявили о подозрении, продолжает регистрировать законопроекты в Раде

Уже после разоблачения НАБУ Анатолий Гунько внес в Раду проект по досрочному прекращению полномочий народных депутатов Украины.

Народный депутат из фракции «Слуги народа» Анатолий Гунько, которому сообщили о подозрении во взяточничестве, продолжает вносить в парламент законопроекты.

Напомним, что Гунько является членом Комитета Верховной Рады по правовой политике.

Так, 9 августа, то есть уже после разоблачения НАБУ, Анатолий Гунько внес в Раду проект Закона №9592 о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины относительно досрочного прекращения полномочий народных депутатов Украины в случае запрета судом деятельности политической партии, сформировавшей в Верховной Раде Украины депутатскую фракцию.

Текст законопроекта Гунька пока неизвестен.

Также в конце июля он зарегистрировал постановление 7588-П3, которым блокируется закон об эффективности использования земель, в том числе Аграрной академии.

Напомним, 8 августа 2023 года НАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили народного депутата Украины Анатолия Гунько и двух его пособников (один из них является его помощником) на получении 85 тыс. дол. США неправомерной выгоды. Квалификация: ч. 4 ст. 368 УК Украины.

По данным следствия, народный избранник (одновременно является председателем Временной следственной комиссии ВРУ по расследованию фактов коррупции на государственных предприятиях, в учреждениях и организациях Национальной академии аграрных наук Украины) предложил предпринимателю получить землю под обработку. Эта земля находилась в сфере управления госпредприятий. Свои «услуги» он оценил в расчете 130 долларов США/га земли.

Как отмечает НАБУ, в результате достигнутых договоренностей за предоставление для обработки пашни площадью 1700 га одного из государственных предприятий сумма переданной неправомерной выгоды должна была составлять 221 тыс. дол. США. При этом 85 тыс. дол. США должны были стать «авансом» и были переданы до начала возделывания земель. При передаче «аванса» нардепа и двух его пособников разоблачили «на горячем». В этот же день нардепу сообщили о подозрении.

Расследование этих фактов начато по заявлению предпринимателя, у которого потребовали неправомерную выгоду. 9 августа Высший антикоррупционный суд рассмотрит вопрос применения меры пресечения к Анатолию Гунько.

Примечательно, что относительно недавно, в апреле 2023 года, суд признал Гунько виновным в нарушении требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Нардеп нарушил закон, написав депутатское обращение в своих интересах. Суд установил, что Гунько давал указания органу досудебного расследования в своем депутатском обращении к начальнику ГУ ЧП в Черниговской области.

В свою очередь глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк 8 августа заявила, что Анатолий Гунько не является членом партии «Слуга Народа», «однако он остается гражданином Украины и народным депутатом и должен отвечать по закону». «Надеюсь, Давид Арахамия и фракция примут решение по исключению немедленно», отметила она.

Автор: Наталя Мамченко

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