Політичні партії зможуть розміщувати кошти на депозитному рахунку з метою отримання пасивного доходу: Верховна Рада схвалила законопроект

Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект про право політичних партій розміщувати кошти на депозитному рахунку з метою отримання пасивного доходу у вигляді процентів.

Джерело фото: vplyv.org.ua

Верховна Рада 9 серпня ухвалила в першому читанні законопроект щодо механізмів державного фінансування та державного контролю за діяльністю політичних партій 9419-1.

Задекларованою метою є відновлення звітування політичних партій та перевірок відповідних звітів.

Зокрема, пропонується внесення змін до статті Закону «Про політичні партії» щодо порядку виділення та розподілу між політичними партіями коштів на фінансування їхньої статутної діяльності. У ній визначається, що 85% розподіляється між політичними партіями, які отримали право на таке фінансування згідно з цим Законом, пропорційно кількості дійсних голосів виборців, поданих за списки кандидатів у народні депутати України від таких політичних партій у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на виборах народних депутатів України

Разом з тим, НАЗК висловило низку зауважень до цього проекту.

Зокрема законопроектом 9419-1 пропонується закріпити право політичних партій розміщувати кошти на депозитному рахунку з метою отримання пасивного доходу у вигляді процентів.

«Формулювання такого права потребує корегування та правової визначеності щодо строку розміщення коштів державного фінансування статутної діяльності політичної партії на депозитному рахунку, зарахування отриманого пасивного доходу на рахунки партії, а також факту невикористання цих коштів у розумінні Закону», зазначили у НАЗК.

Також законопроектом 9419-1 пропонується передбачити можливість отримання непарламентськими партіями державного фінансування статутної діяльності, знизивши відповідний бар’єр до 3% голосів виборців.

Крім того, передбачаються зміни, які встановлюють термін 60 днів для перевірки неподаних раніше звітів політичних партій, який є аналогічним терміну, відведеного для перевірки квартальної звітності за звичайних умов.

«Такий термін видається не співрозмірним для перевірки величезного масиву даних з неподаних звітів усіх політичних партій та їхніх місцевих організацій за понад три роки (до набрання чинності законом вже чотири роки), зважаючи на обмеженість людських ресурсів Національного агентства та необхідність забезпечення ґрунтовної перевірки таких звітів», - вважає НАЗК.

Тому Національне агентство, оцінюючи всі ризики, пропонує встановити термін у 120 днів для перевірки такої звітності, як це передбачено в законопроекті 9419.

Відмітимо, що законопроектом передбачається невідкладне поновлення НАЗК роботи Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

Автор: Наталя Мамченко

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