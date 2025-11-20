  1. В Україні

ВАКС конфіскував елітне майно київського поліцейського Тараса Полієнка в дохід держави

15:44, 20 листопада 2025
ВАКС визнав активи заступника начальника ГУНП у м. Києві та його родини необґрунтованими та стягнув майно на користь держави.
ВАКС конфіскував елітне майно київського поліцейського Тараса Полієнка в дохід держави
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи, пов’язані із заступником начальника Головного управління Національної поліції в Києві, та постановив стягнути їх у дохід держави, повідомили в установі.

«У середу, 19 листопада, колегія суддів Вищого антикорупційного суду частково задовольнила цивільний позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури до заступника начальника Головного управління Національної поліції в місті Києві та його близьких осіб про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ВАКС стягнув у дохід держави два машино-місця.

«Щодо квартири у столиці загальною площею 220,5 м кв, то Антикорсуд визнав цей актив необґрунтованим і ухвалив стягнути із заступника начальника ГУНП у м. Києві вартість цього майна у сумі 3 672 929 грн та доходи, отримані від продажу квартири у сумі 4 972 571 грн», – додали в суді.

Варто додати, що, за інформацією проекту «Схеми», мова йде про заступника керівника Головного управління Національної поліції Києва Тараса Полієнка.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція Київ ВАКС конфіскація майна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада вимагає кадрових чисток після «плівок Міндіча»: заклик звільнити Умєрова та Єрмака

Скандал із «плівками Міндіча»: Рада вимагає від Президента і Кабміну рішучих дій.

Делегація Міністерства юстиції Франції провела в Києві зустріч із Комітетом ВРУ з питань інтеграції до ЄС

Французькі представники обговорили з українськими парламентарями правові аспекти євроінтеграції та ризики, пов’язані з навантаженням на законодавчу систему.

Роботодавців зобов’яжуть виплачувати середній заробіток працівникам, які вимушено не виконували роботу через бойові дії або інші форс-мажорні обставини

Як судова практика знайшла прогалину в законодастві про оплату праці і як парламентарі намагаються врегулювати проблему.

Двічі переміг ПФУ: у Харкові колишній військовий повторно виграв позов і повернув десятки тисяч недоплачених гривень

Харківський пенсіонер домігся справедливості у двох судах, довівши протиправність обмеження пенсії максимальним розміром.

Практика застосування форс-мажорних обставин знов зміниться: КГС ВС передав спірне питання на розгляд об'єднаної палати

У центрі спору питання про те, чи можуть компанії посилатися на форс-мажор, якщо сертифікат ТПП подано пізніше, ніж передбачено договором.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]