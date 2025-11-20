ВАКС конфіскував елітне майно київського поліцейського Тараса Полієнка в дохід держави

ВАКС визнав активи заступника начальника ГУНП у м. Києві та його родини необґрунтованими та стягнув майно на користь держави.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи, пов’язані із заступником начальника Головного управління Національної поліції в Києві, та постановив стягнути їх у дохід держави, повідомили в установі.

«У середу, 19 листопада, колегія суддів Вищого антикорупційного суду частково задовольнила цивільний позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури до заступника начальника Головного управління Національної поліції в місті Києві та його близьких осіб про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ВАКС стягнув у дохід держави два машино-місця.

«Щодо квартири у столиці загальною площею 220,5 м кв, то Антикорсуд визнав цей актив необґрунтованим і ухвалив стягнути із заступника начальника ГУНП у м. Києві вартість цього майна у сумі 3 672 929 грн та доходи, отримані від продажу квартири у сумі 4 972 571 грн», – додали в суді.

Варто додати, що, за інформацією проекту «Схеми», мова йде про заступника керівника Головного управління Національної поліції Києва Тараса Полієнка.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.