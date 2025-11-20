ВАКС конфисковал элитное имущество киевского полицейского Тараса Полиенка в доход государства

ВАКС признал активы заместителя начальника ГУНП в Киеве и его семьи необоснованными и взыскал имущество в пользу государства.

Высший антикоррупционный суд признал необоснованными активы, связанные с заместителем начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве и постановил взыскать их в доход государства, сообщили в учреждении.

«В среду, 19 ноября, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила гражданский иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры к заместителю начальника Главного управления Национальной полиции в городе Киеве и его близким лицам о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства», – говорится в сообщении.

Отмечается, что ВАКС взыскал в доход государства два машино-места.

«Что касается квартиры в столице общей площадью 220,5 м кв, то Антикорсуд признал этот актив необоснованным и принял взыскать с заместителя начальника ГУНП в Киеве стоимость этого имущества в сумме 3672929 грн и доходы, полученные от продажи квартиры в сумме 4 972 571 грн », – добавили в суде.

Стоит добавить, что, по информации проекта «Схемы», речь идет о заместителе руководителя Главного управления Национальной полиции Киева Тарасе Полиенко.

