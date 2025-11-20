Кабмін продовжив проект підтримки психічного здоров’я у громадах до 2026 року

Експеримент розширено в межах програми «Ти як?».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін продовжив до 30 червня 2026 року експериментальний проект із надання комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості в територіальних громадах. Проект стартував 7 жовтня 2023 року за ініціативи Міністерства соціальної політики.

«Основною метою проекту є впровадження нової послуги, спрямованої на підтримку психічного здоров’я, набуття навичок стресостійкості, зміцнення сімейних зв’язків та соціальної згуртованості в територіальних громадах», – зазначили в Мінсоцполітики.

У межах продовження проекту буде:

забезпечено доступність психосоціальної підтримки;

відкрито участь для надавачів послуг будь-якої форми власності;

створено єдину точку подачі заявок громад і конкурсних пропозицій;

цифровізовано процес надання послуги;

удосконалено моніторинг Нацсоцслужбою;

створено додаткові робочі місця та підвищено фінансову спроможність.

За даними Мінсоцполітики, на сьогодні в Україні вже діє 326 Центрів життєстійкості, залучено близько 1630 фахівців.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.