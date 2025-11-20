Кабмин продлил проект поддержки психического здоровья в общинах до 2026 года

Эксперимент расширен в рамках программы «Ты как?».

Кабмин продлил до 30 июня 2026 года экспериментальный проект по предоставлению комплексной социальной услуги по формированию жизнестойкости в территориальных общинах. Проект стартовал 7 октября 2023 года по инициативе Министерства социальной политики.

«Основной целью проекта является внедрение новой услуги, направленной на поддержку психического здоровья, приобретение навыков стрессоустойчивости, укрепление семейных связей и социальной сплоченности в территориальных общинах», — отметили в Минсоцполитики.

В рамках продолжения проекта будет:

обеспечена доступность психосоциальной поддержки;

открыто участие для поставщиков услуг любой формы собственности;

создана единая точка подачи заявок общин и конкурсных предложений;

цифровизирован процесс предоставления услуги;

усовершенствован мониторинг Нацсоцслужбой;

созданы дополнительные рабочие места и повышена финансовая состоятельность.

По данным Минсоцполитики, на сегодняшний день в Украине уже действует 326 Центров жизнестойкости, привлечено около 1630 специалистов.

