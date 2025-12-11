  1. В Україні

07:00, 11 грудня 2025
Зовнішнє освітлення працює на рівні 30% до початку комендантської години, після чого інтенсивність зменшується до 20%.
Київ перейшов на економний режим зовнішнього освітлення: ліхтарі працюють зі зниженою яскравістю
Фото: Cуспільне/Дар'я Григоренко
Система зовнішнього освітлення столиці працює з урахуванням режиму енергозбереження. Вуличне освітлення не вимикають повністю: на окремих ділянках його інтенсивність зменшено до 30%. Про це повідомило комунальне підприємство «Київміськсвітло».

У КП пояснюють: навіть попри підвищене навантаження на енергосистему, вуличне освітлення залишається критично важливим для безпеки пішоходів і водіїв, тому його роботу забезпечують у режимі контрольованої економії.

Як працює система

Режим освітлення визначають графіки та тип встановлених світильників. Зокрема, LED-ліхтарі працюють у динамічному режимі з плавним регулюванням яскравості.

Нині зовнішнє освітлення працює на рівні 30% до початку комендантської години, після чого інтенсивність зменшується до 20%.

У місті кажуть, що частка вуличного освітлення у загальному енергоспоживанні столиці становить менше 1%.

Що відбувається під час стабілізаційних відключень

Під час стабілізаційних відключень частина мереж освітлення може тимчасово вимикатися разом з іншими споживачами. Це пов’язано з тим, що система живиться від одного оператора – ДТЕК, і підпадає під загальні графіки вимкнень.

