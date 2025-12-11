  1. В Украине

Киев перешел на экономный режим наружного освещения: фонари работают со сниженной яркостью

07:00, 11 декабря 2025
Наружное освещение функционирует на уровне 30% до начала комендантского часа, после чего интенсивность снижается до 20%.
Киев перешел на экономный режим наружного освещения: фонари работают со сниженной яркостью
Фото: Общественное/Дарья Григоренко
Система наружного освещения столицы функционирует с учетом режима энергосбережения. Уличное освещение не отключают полностью: на отдельных участках его интенсивность снижена до 30%. Об этом сообщило коммунальное предприятие «Київміськсвітло».

В КП поясняют: даже при повышенной нагрузке на энергосистему уличное освещение остается критически важным для безопасности пешеходов и водителей, поэтому его работу обеспечивают в режиме контролируемой экономии.

Как работает система

Режим освещения определяют графики и тип установленных светильников. В частности, LED-фонари работают в динамическом режиме с плавным регулированием яркости.

Сейчас наружное освещение функционирует на уровне 30% до начала комендантского часа, после чего интенсивность снижается до 20%.

В городе отмечают, что доля уличного освещения в общем энергопотреблении столицы составляет менее 1%.

Что происходит во время стабилизационных отключений

Во время стабилизационных отключений часть сетей освещения может временно выключаться вместе с другими потребителями. Это связано с тем, что система питается от одного оператора — ДТЭК, и подпадает под общие графики отключений.

Киев

