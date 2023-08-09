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Кабмин внес изменения в Правила пересечения государственной границы

Сняты ограничения на пересечение границы некоторым категориям лиц.

«Противодействие коррупционным правонарушениям активизировано на всех уровнях и во всех регионах», - Генпрокурор Андрей Костин

Генпрокурор Андрей Костин отметил, что в настоящее время особенно масштабное значение приобретает борьба с внутренним врагом – коррупцией.

В Реестре – пока ноль: что будет дальше с законом об олигархах

Так или иначе, но требование об антиолигархических мерах остается в перечне условий для переговоров о вступлении в ЕС, и речь не идет о Реестре олигархов.

В «Слуге народа» решили разобраться, почему член ЦИК 1,5 года живет в США и получает зарплату из бюджета

Депутаты решили, что пора вызвать главу ЦИК, потому что оказалось, что один из членов Центральной избирательной комиссии Юрий Буглак полтора года находится в США, но получает зарплату из Государственного бюджета.

«Система ВЛК работает недостойно и безнравственно», — Владимир Зеленский анонсировал заседание СНБО

Владимир Зеленский анонсировал заседание СНБО по военно-врачебным комиссиям.

  1. В Украине

Для кого зима будет холодной: подробности

23:19, 9 августа 2023
Поставки энергоресурсов жителям прифронтовых городов и в Одесскую область под угрозой.
Для кого зима будет холодной: подробности
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Вследствие российских обстрелов, многочисленные электрические и газовые сети в городах, расположенных вдоль линии фронта, получили повреждения, что может привести к проблемам с поставками электроэнергии и газа. Эксперты обеспокоены относительно поставок энергоресурсов жителям прифронтовых городов и в Одесскую область, – пишет УНИАН.

В частности, с использованием газа и угля для генерации электроэнергии сложная ситуация зимой ожидается в Запорожской, Херсонской, а также частично Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областях, а также в контролируемой Украиной части Луганщины.

Не менее неожиданные трудности предполагаются и в Одесской области. Ранее этот регион также уже имел проблемы с энергетикой – отказы в работе оборудования, аварии и отключения. Одесская область имеет ограниченные альтернативные источники электроснабжения и в значительной степени зависит от сети, которая проходит через оккупированное Приднестровье. Если с этими линиями возникнут проблемы, Одесской области может приходиться сталкиваться со сбоем поставок электроэнергии.

Кроме того, необходимо учитывать влияние погодных условий, когда сильный ветер или дождь может привести к отключению электроснабжения в определенных районах.

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