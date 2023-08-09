Для кого зима будет холодной: подробности

Поставки энергоресурсов жителям прифронтовых городов и в Одесскую область под угрозой.

Вследствие российских обстрелов, многочисленные электрические и газовые сети в городах, расположенных вдоль линии фронта, получили повреждения, что может привести к проблемам с поставками электроэнергии и газа. Эксперты обеспокоены относительно поставок энергоресурсов жителям прифронтовых городов и в Одесскую область, – пишет УНИАН.

В частности, с использованием газа и угля для генерации электроэнергии сложная ситуация зимой ожидается в Запорожской, Херсонской, а также частично Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областях, а также в контролируемой Украиной части Луганщины.

Не менее неожиданные трудности предполагаются и в Одесской области. Ранее этот регион также уже имел проблемы с энергетикой – отказы в работе оборудования, аварии и отключения. Одесская область имеет ограниченные альтернативные источники электроснабжения и в значительной степени зависит от сети, которая проходит через оккупированное Приднестровье. Если с этими линиями возникнут проблемы, Одесской области может приходиться сталкиваться со сбоем поставок электроэнергии.

Кроме того, необходимо учитывать влияние погодных условий, когда сильный ветер или дождь может привести к отключению электроснабжения в определенных районах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.