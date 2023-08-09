Підпалив авто через сварку з рідними: поліція затримала палія

Поліція Київщини затримала правопорушника, який підпалив дві автівки родичів.

Джерело фото: Поліція Київщини

У селі Мирча Київської області місцевий мешканець вночі підпалив дві автівки своїх родичів. Як виявилось, чоловік зробив це через конфлікт у родині, – повідомляє пресслужба поліції Київщини.

«До Бучанського управління поліції Київщини звернулась громадянка, яка повідомила про займання автомобілів «Mitsubishi» та «Kia», які належать членам її родини», – йдеться у повідомленні.

Власники вчасно помітили пожежу, тож вогонь лише частково пошкодив майно.

Поліцейські розшукали палія, ним виявився 23-річний родич.

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