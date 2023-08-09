GPTbot ворует идеи – так учится GPT-5

Компания OpenAI признала, что имеет бота, который сканирует Интернет, чтобы собирать данные обучения искусственного интеллекта. Если вы не заблокируете GPTbot, это самосаботаж, – сообщает Business Insider.
Bot автоматически собирает веб-информацию, чтобы GPT-5 позже мог ранжировать и показывать ее в результатах поиска. OpenAI может использовать онлайн-контент, собранный GPTbot, для обучения следующей большой модели ИИ – GPT-5.
Точно так же у авторов исчезают стимулы делиться высококачественной информацией в Интернете бесплатно, поскольку OpenAI собирает этот контент для обучения будущих LLM.
Кроме того, некоторые авторы, медиа и даже онлайн-сообщества уже пришли к выводу, что, позволив боту GPTbot от OpenAI сканировать свой сайт, они теряют собственный будущий трафик.
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