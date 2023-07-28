Хто з суддів 9 серпня може отримати відрядження у новий суд – список ВККС

Вища кваліфікаційна комісія суддів 9 серпня 2023 року розгляне питання відрядження 32 суддів, які добровільно бажають тимчасово відрядитись у склад 6 судів. Зазначимо, що найбільша кількість кандидатів на відрядження (13) - у Солом’янський районний суд Києва.
Час розгляду питань відрядження – 9:30 та 13:00.
Будуть розглянуті відрядження суддів у наступні суди:
1) до Бориспільського міськрайонного суду Київської області:
- Даценка Василя Миколайовича, судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області;
- Писанець Наталі Володимирівни, судді Волноваського районного суду Донецької області;
- Шевченко Ірини Миколаївни, судді Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області.
Час розгляду питання: 13 год 00 хв;
2) до Броварського міськрайонного суду Київської області:
- Бізяєвої Надії Олегівни, судді Енергодарського міського суду Запорізької області;
- Вайновської Олени Євгенівни, судді Володарського районного суду Донецької області;
- Давидовської Тетяни Володимирівни, судді Артемівського міськрайонного суду Донецької області;
- Майни Ганни Євгенівни, судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області;
- Мохова Євгена Івановича, судді Волноваського районного суду Донецької області;
- Писанець Наталі Володимирівни, судді Волноваського районного суду Донецької області;
- Скрипки Олександра Володимировича, судді Корольовського районного суду міста Житомира;
- Шевченко Ірини Миколаївни, судді Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області;
- Шевченко Марини Олександрівни, судді Лисичанського міського суду Луганської області.
Час розгляду питання: 09 год 30 хв;
3) до Київського районного суду міста Харкова:
- Коваленко Наталії Вікторівни, судді Лисичанського міського суду Луганської області;
- Сербіненко Інни Володимирівни, судді Вовчанського районного суду Харківської області;
- Суського Олега Івановича, судді Троїцького районного суду Луганської області;
- Цимбалістенко Олени Валентинівни, судді Печенізького районного суду Харківської області.
Час розгляду питання: 09 год 30 хв;
4) до Кіровоградського районного суду Кіровоградської області:
- Журавель Олени Олександрівни, судді Первомайського міськрайонного суду Харківської області.
Час розгляду питання: 09 год 30 хв;
5) до Малиновського районного суду міста Одеси:
- Марченко Нінель Валеріївни, судді Заводського районного суду міста Запоріжжя;
- Под'ячевої Інни Дмитрівни, судді Каховського міськрайонного суду Херсонської області.
Час розгляду питання: 09 год 30 хв;
6) до Солом'янського районного суду міста Києва:
- Воронкіна Олександра Анатолійовича, судді Старобільського районного суду Луганської області;
- Гридасової Анни Михайлівни, судді Носівського районного суду Чернігівської області;
- Капустинського Максима Вікторовича, судді Енергодарського міського суду Запорізької області;
- Кітова Олександра Васильовича, судді Солонянського районного суду Дніпропетровської області;
- Кратка Дмитра Михайловича, судді Маловисківського районного суду Кіровоградської області;
- Лещенко Олени Василівни, судді Новомиргородського районного суду Кіровоградської області;
- Писанець Наталі Володимирівни, судді Волноваського районного суду Донецької області;
- Ріхтера Владислава Володимировича, судді Борзнянського районного суду Чернігівської області;
- Світлицької Вікторії Миколаївни, судді Жовтневого районного суду міста Запоріжжя;
- Скотаря Романа Євгеновича, судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;
- Степанової Сніжани Володимирівни, судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області;
- Цвєлодуб Ганни Олександрівни, судді Роменського міськрайонного суду Сумської області;
- Чайкіної Ольги Володимирівни, судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області.
Автор: В’ячеслав Хрипун
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