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У Київський окружний адміністративний суд 23 серпня будуть відряджені 10 суддів

17:05, 9 серпня 2023
Судді з Києва, Харкова, Дніпра, Сум, Житомира та Донбасу планують тимчасово змінити суд.
У Київський окружний адміністративний суд 23 серпня будуть відряджені 10 суддів
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Вища кваліфікаційна комісія суддів 23 серпня 2023 року вирішить хто з суддів адміністративної спеціалізації буде тимчасово відряджений на підсилення Київського окружного адміністративного суду (КОАС), який зараз також розглядає і справи ліквідованого Окружного адміністративного суду міста Києва.

Розгляд питання відрядження суддів в КОАС відбудеться у 9:30.

На десять тимчасових вакансій в КОАС претендують 24 судді адміністративної спеціалізації. 9 з них – судді ліквідованого Окружного адміністративного суду міста Києва.

Це судді:

Бояринцева Марина Анатоліївна

Васильченко Ірина Петрівна

Вєкуа Нана Гуриєлівна

Донець Володимир Адольфович

Костенко Дмитро Анатолійович

Кузьменко Валерій Анатолійович

Пащенко Костянтин Сергійович

Чудак Олеся Миколаївна

Шейко Тетяна Іванівна

Також, планують тимчасово відрядитися в Київський окружний адміністративний суд наступні судді:

Білоноженко Марина Анатоліївна – суддя Черкаського окружного адміністративного суду

Діска Аліна Борисівна - суддя Сумського окружного адміністративного суду

Жук Руслан В’ячеславович - суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду

Жукова Євгенія Олексіївна - суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду

Заічко Олена Вікторівна - суддя Харківського окружного адміністративного суду

Кочанова Поліна Валеріївна - суддя Донецького окружного адміністративного суду

Кравченко Євген Дмитрович - суддя Сумського окружного адміністративного суду

Кухар Марина Дмитрівна - суддя Харківського окружного  адміністративного суду

Липа Володимир Анатолійович - суддя Житомирського окружного адміністративного суду

Окис Тетяна Олександрівна - суддя Житомирського окружного адміністративного суду

Парненко Вікторія Станіславівна - суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду

Царікова Олена Василівна - суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду

Череповський Євген Володимирович – суддя Донецького окружного адміністративного суду

Черникова Ангеліна Олександрівна - суддя Донецького окружного адміністративного суду

Шувалова Тетяна Олександрівна - суддя Донецького окружного адміністративного суду

Нагадаємо, що 19 липня ВККС оголосила про відрядження десяти суддів до Київського окружного адміністративного суду.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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