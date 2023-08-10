Соломенский райсуд Киева временно получит двух судей – известны фамилии

Переехать в столицу на год планировали еще 11 судей.

Высшая квалификационная комиссия судей 9 августа 2023 года внесла в Высший совет правосудия представление с рекомендациями на командирование в состав Соломенского районного суда Киева двух судей сроком на один год.

Следовательно, командировки в столицу получили:

судья Старобельского районного суда Луганской области Воронкин Александр Анатольевич

судья Жовтневого районного суда города Мариуполя Донецкой области Степанова Снежана Владимировна

То есть, командировки на год в столичный суд получили судьи, суды которых уже длительное время находятся на оккупированной территории.

Всего на три объявленных ранее временные вакансии судей Соломенского райсуда Киева претендовали 13 судей.

Кроме судей, получивших командировку, кандидатами на временный перевод были следующие судьи:

Гридасова Анна Михайловна – судья Носовского районного суда Черниговской области

Капустинский Максим Викторович – судья Энергодарского городского суда Запорожской области

Китов Александр Васильевич – судья Солонянского районного суда Днепропетровской области

Кратко Дмитрий Михайлович – судья Маловисковского районного суда Кировоградской области

Лещенко Елена Васильевна – судья Новомиргородского районного суда Кировоградской области

Писанец Наталья Владимировна – судья Волновахского районного суда Донецкой области

Рихтер Владислав Владимирович – судья Борзнянского районного суда Черниговской области

Светлицкая Виктория Николаевна – судья Жовтневого районного суда города Запорожья

Скотарь Роман Евгеньевич – судья Дзержинского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области

Цвелодуб Анна Александровна – судья Роменского горрайонного суда Сумской области

Чайкина Ольга Владимировна – судья Дзержинского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области

Напомним, что ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, кто претендует на временную командировку на десять должностей судей Киевского окружного административного суда.

Автор: Вячеслав Хрипун

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