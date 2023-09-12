Стрельба с патрульными в Днепре: сообщено о подозрении спутнице погибшего

Женщина во время смертельного инцидента с патрульными в Днепре оказывала сопротивление полицейским.

Фото: telegraf.com.ua

В Днепре сообщили о подозрении 23-летней женщине, которая находилась в транспортном средстве во время инцидента с патрульными 29 августа. Об этом сообщил официальный сайт полиции Днепропетровской области.

«12 сентября следователи ГУНП в Днепропетровской области вручили фигурантке сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса Украины (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа и др.)», - говорится в заявлении.

Также в полиции добавили, что в рамках досудебного расследования продолжаются следственные действия, судебная медицинская экспертиза и другие следственные меры по установлению всех обстоятельств правонарушения, совершенного 29 августа в отношении патрульных полицейских. По результатам возможна дополнительная квалификация.

Напомним, 29 августа на проспекте Ивана Мазепы в Днепре патрульный смертельно ранил мужчину.

Глава МВД Игорь Клименко прокомментировал трагедию, в которой правоохранитель застрелил мужчину, отметив, что стрельба в Днепре – серьезный прецедент, в правовом государстве не бьют полицейских.

Кроме того, в прокуратуре прокомментировали инцидент с патрульным, который застрелил мужчину в Днепре.

Добавим, полиция опубликовала видео с нагрудных камер патрульных, которые зафиксировали стрельбу в Днепре.

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