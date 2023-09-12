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Стрілянина з патрульними у Дніпрі: повідомлено про підозру супутниці загиблого

13:15, 12 вересня 2023
Жінка під час смертельного інциденту з патрульними у Дніпрі чинила опір поліцейським.
Стрілянина з патрульними у Дніпрі: повідомлено про підозру супутниці загиблого
Фото: telegraf.com.ua
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У Дніпрі повідомили про підозру 23-річній жінці, яка перебувала в транспортному засобі під час інциденту з патрульними 29 серпня. Про це повідомив офіційний сайт поліції Дніпропетровської області.

«12 вересня слідчі ГУНП в Дніпропетровській області вручили фігурантці повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу та ін.)», - йдеться у заяві.

Також у поліції додали, що в рамках досудового розслідування тривають слідчі дії, судова медична експертиза та інші слідчі заходи для встановлення всіх обставин правопорушення, вчиненого 29 серпня щодо патрульних поліцейських. За результатами можлива додаткова кваліфікація. 

Нагадаємо, 29 серпня на проспекті Івана Мазепи у Дніпрі патрульний смертельно поранив чоловіка.

Глава МВС Ігор Клименко прокоментував трагедію, у якій правоохоронець застрелив чоловіка, зазначивши, що стрілянина в Дніпрі – серйозний прецедент, у правовій державі не б'ють поліцейських.

Крім того, у прокуратурі прокоментували інцидент з патрульним, який застрелив чоловіка в Дніпрі.

Додамо, поліція опублікувала відео з нагрудних камер патрульних, які зафіксували стрілянину у Дніпрі.

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