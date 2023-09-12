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Частина Одеси залишилася без світла: у чому причина

12:57, 12 вересня 2023
Наразі в Одесі проводять аварійно-відновлювальні роботи.
Частина Одеси залишилася без світла: у чому причина
Фото: freepik.com
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У вівторок, 12 вересня, частина жителів Одеси залишилися без електроенергії. Про це повідомила пресслужба Укренерго.

«Через технічні причини частково знеструмлені споживачі в м. Одеса. Тривають аварійно-відновлювальні роботи», - повідомили в Укренерго.

Крім того, в Одеській міській раді поінформували, що 12 вересня ДТЕК проводить аварійно-відновлювальні роботи на низці РЕМ.

На Південній РЕМ проводять роботи з 09:00 до 17:00.

На Центральній РЕМ - з 08:00 до 19:00, але на Шота Руставелі, 9 - з 09:00 до 17:00.

На Північний РЕМ - 06:00 до 22:00, але на Академіка Панкратової вул. 1-31а, Володимира Хавкіна вул.,1-31, Кругова вул.,10Б-58 - з 08:00 до 19:00.

Раніше ми писали, що українців попередили, що восени і взимку можливі тривалі відключення світла - до 10 годин. 

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