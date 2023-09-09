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  1. В Україні

Українцям варто готуватися до відключень електрики до 10 годин, — Інститут енергетичних стратегій

14:39, 9 вересня 2023
Повідомляється, що сьогодні найбільш проблемні Київська, Харківська, Львівська, Хмельницька та Одеська області, але відключення будуть скрізь.
Українцям варто готуватися до відключень електрики до 10 годин, — Інститут енергетичних стратегій
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Українців попередили, що восени і взимку можливі тривалі відключення світла - до 10 годин. Енергетикам не вдалось відремонтувати за літо усі енергетичні обʼєкти через значну кількість пошкоджень. Про це повідомив експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук у коментарі "Фокусу".

“Коли йдеться про оперативні роботи, це не означає, що потужність підстанції повністю відновили. Якщо підстанція пропускає мільйон кВт, її відновили оперативно на 70%, вона взимку не пропустить більше, ніж половину потужності, а ймовірність аварійних випадків підвищиться. Вважаю, що в нинішньому сезоні відключень буде більше. У ДТЕК Дніпропетровської області вже говорили, що треба готуватися до відключень по 4-8 годин, я думаю, це оптимістичний прогноз, і сміливо можна готуватися до відключень до 10 годин", — сказав Корольчук.

За його словами, сьогодні найбільш проблемні Київська, Харківська, Львівська, Хмельницька та Одеська області.

“Але відключати будуть скрізь. Тому що енергосистема пов’язана, і відштовхуватися будуть від пропускної потужності підстанцій. Зараз уже є інформація про те, що готуються графіки відключень. Як надовго — залежить від того, наскільки холодною буде зима“, — додає Корольчук.

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