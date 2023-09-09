Украинцам стоит готовиться к отключениям электричества до 10 часов, — Институт энергетических стратегий

Сообщается, что сегодня наиболее проблемными являются Киевская, Харьковская, Львовская, Хмельницкая и Одесская области, но отключения будут везде.

Украинцев предупредили, что осенью и зимой возможны длительные отключения света – до 10 часов. Энергетикам не удалось отремонтировать за лето все энергетические объекты из-за большого количества повреждений. Об этом сообщил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в комментарии "Фокусу".

“Когда речь идет об оперативных работах, это не значит, что мощность подстанции полностью восстановилась. Если подстанция пропускает миллион кВт, ее восстановили оперативно на 70%, она зимой не пропустит больше половины мощности, а вероятность аварийных случаев повысится. Считаю, что в нынешнем сезоне отключений будет больше. В ДТЭК Днепропетровской области уже говорили, что нужно готовиться к отключениям по 4-8 часов, я думаю, это оптимистический прогноз, и смело можно готовиться к отключениям до 10 часов", - сказал Корольчук.

По его словам, сегодня наиболее проблемными являются Киевская, Харьковская, Львовская, Хмельницкая и Одесская области.

"Но отключать будут везде. Потому что энергосистема связана и отталкиваться будут от пропускной мощности подстанций. Сейчас уже есть информация о готовящихся графиках отключений. Как надолго, зависит от того, насколько холодной будет зима", — добавляет Корольчук.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.