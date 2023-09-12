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Зеленський провів засідання Військового кабінету – про що говорили

12:39, 12 вересня 2023
В ході засідання обговорювали ситуацію на фронті.
Зеленський провів засідання Військового кабінету – про що говорили
Джерело фото: ОП
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Президент Володимир Зеленський у вівторок, 12 вересня, провів засідання Військового кабінету в ході якого обговорювали ситуацію на фронті.

«Вузьке коло людей. Вузьке коло питань. Сьогодні говорили лише про фронт: продовження нашого наступу, напрямки, прогнози, забезпечення, зброя та боєприпаси, власне виробництво, інформація розвідок.

І також підготовка до зустрічних дій ворога: зведення укріплень, підсилення наших оборонців на відповідних ділянках, дані розвідок про дати та напрямки», - написав він.

Нагадаємо, що також 12 вересня Володимир Зеленський повідомив, що наклав вето на законопроєкт, який залишав реєстр декларацій закритим ще на рік.

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