Зеленський провів засідання Військового кабінету – про що говорили

В ході засідання обговорювали ситуацію на фронті.

Джерело фото: ОП

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 12 вересня, провів засідання Військового кабінету в ході якого обговорювали ситуацію на фронті.

«Вузьке коло людей. Вузьке коло питань. Сьогодні говорили лише про фронт: продовження нашого наступу, напрямки, прогнози, забезпечення, зброя та боєприпаси, власне виробництво, інформація розвідок.

І також підготовка до зустрічних дій ворога: зведення укріплень, підсилення наших оборонців на відповідних ділянках, дані розвідок про дати та напрямки», - написав він.

Нагадаємо, що також 12 вересня Володимир Зеленський повідомив, що наклав вето на законопроєкт, який залишав реєстр декларацій закритим ще на рік.

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