Зеленский провел заседание Военного кабинета – о чем говорили

В ходе заседания обсуждали ситуацию на фронте.

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Президент Владимир Зеленский во вторник, 12 сентября, провел заседание Военного кабинета, в ходе которого обсуждали ситуацию на фронте.

«Узкий круг людей. Узкий круг вопросов. Сегодня говорили только о фронте: продолжение нашего наступления, направления, прогнозы, обеспечение, оружие и боеприпасы, собственное производство, информация разведок.

И также подготовка к встречным действиям врага: возведение укреплений, усиление наших защитников на соответствующих участках, данные разведок о датах и направлениях», - написал он.

Напомним, что также 12 сентября Владимир Зеленский сообщил, что ветировал законопроект, который оставлял реестр деклараций закрытым еще на год.

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