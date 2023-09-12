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  1. В Украине

Дипломирование моряков: более 1000 заявлений уже подано через Дію

14:12, 12 сентября 2023
Украинский моряк может оформить квалификационные документы даже находясь в рейсе.
Дипломирование моряков: более 1000 заявлений уже подано через Дію
Фото: ukrinform.com
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Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины сообщило, за первые две недели открытия услуги через единый портал государственных услуг Дія свыше 900 моряков воспользовалось услугой подтверждения, остальные – повышение квалификации. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Также отмечается, что около 500 заявлений было подано на прохождение международно признанного теста CES 6.0.

«Более полугода наша команда работает над комплексной реформой системы дипломирования моряков. Постепенно мы вводим новые возможности для украинских моряков, переводим процессы в цифру, приводим к международным стандартам, а самое главное – мы убрали коррупционную составляющую. Мы дали сообществу то, что им требовалось – дистанционно, быстро, удобно и без взяток оформлять необходимые документы. Через Дію каждый моряк получил возможность повысить, присвоить звание, а также подать заявку на экзамен онлайн. Могу заверить, что список званий будет расширяться», – заявил вице-премьер министр по восстановлению, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Каждый украинский моряк имеет возможность оформить квалификационные документы даже находясь в рейсе, а по возвращении получить оригинал в Администрации судоходства в Киеве и Одессе, лично или через представителя.

Ранее сообщалось, что подавать заявление о квалификационных документах для моряков можно через Дію.

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