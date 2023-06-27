Подавать заявление о квалификационных документах для моряков можно будет через Дію

В Украине началось бета-тестирование подачи онлайн заявления о получении квалификационных документов моряка. Об этом говорится в пресс-службе Дії.
«Присоединяйтесь к бета-тесту, чтобы воспользоваться сервисом первым и сделать услугу максимально удобной.
Как было раньше
Реестры с документами моряков находились в частных руках. Процесс был коррумпирован, а взятки достигали $5 тыс.
Как будет с услугой на портале Дія
Документы можно будет подать самостоятельно на портале Дія без вмешательства частных компаний. Данные будут проверяться сотрудниками Администрации судоходства и будут вноситься в Государственный реестр документов моряков.
В Дія можно будет подать заявление, чтобы получить:
- профессиональный диплом (Certificate of Competency)
- подтверждение к профессиональному диплому (Endorsement)
- сертификаты компетентности
- подтверждение к сертификатам компетентности
- свидетельства специалиста о специальной подготовке
Кто может присоединиться к бета-тесту?
- выпускники морских ЗВО
- моряки-капитаны или лица командного состава морских судов и судов смешанного плавания, имеющих соответствующее образование, звание и квалификацию», - говорится в сообщении.
Зарегистрироваться на бета-тест можно по ссылке.
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