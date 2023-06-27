Подавать заявление о квалификационных документах для моряков можно будет через Дію

Начался бета-тест услуги по подаче заявлений о квалификационных документах для моряков через портал Дія.

В Украине началось бета-тестирование подачи онлайн заявления о получении квалификационных документов моряка. Об этом говорится в пресс-службе Дії.

«Присоединяйтесь к бета-тесту, чтобы воспользоваться сервисом первым и сделать услугу максимально удобной.

Как было раньше

Реестры с документами моряков находились в частных руках. Процесс был коррумпирован, а взятки достигали $5 тыс.

Как будет с услугой на портале Дія

Документы можно будет подать самостоятельно на портале Дія без вмешательства частных компаний. Данные будут проверяться сотрудниками Администрации судоходства и будут вноситься в Государственный реестр документов моряков.

В Дія можно будет подать заявление, чтобы получить:

- профессиональный диплом (Certificate of Competency)

- подтверждение к профессиональному диплому (Endorsement)

- сертификаты компетентности

- подтверждение к сертификатам компетентности

- свидетельства специалиста о специальной подготовке

Кто может присоединиться к бета-тесту?

- выпускники морских ЗВО

- моряки-капитаны или лица командного состава морских судов и судов смешанного плавания, имеющих соответствующее образование, звание и квалификацию», - говорится в сообщении.

Зарегистрироваться на бета-тест можно по ссылке.

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