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Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рекомендует депутатам принять во втором чтении законопроект о государственных резервах, который, в частности, предусматривает сохранение запасов госрезерва за пределами территории Украины.

Запретят ли украинцам покупать авто: анализ законопроекта

Правительство зарегистрировало законопроект, усложняющий возможность легально пользоваться новым авто для должников.

Большая Палата ВС отступила от заключения Верховного Суда о возможности обжалования определения суда первой инстанции об оставлении искового заявления без движения

Большая Палата Верховного Суда: Определение суда первой инстанции об оставлении искового заявления без движения подлежит апелляционному обжалованию только вместе с решением суда, если суд первой инстанции в этом определении устанавливает размер судебного сбора, который истец (заявитель) должен уплатить при обращении в суд или порядок его исчисления, однако лицо не соглашается либо с таким размером, либо с порядком его исчисления.

Низкий температурный режим на рабочем месте не может считаться мобингом, - суд

Суд отметил, что низкий температурный режим на рабочем месте истицы не может считаться мобингом, поскольку таковой не зависит от действий или бездействия работодателя.

Высший совет правосудия обратился в Минюст по поводу проверки общественной организации, которая вредит независимости судей и авторитету правосудия

В последние недели на сайте общественной организации разместили публикации относительно председателя Высшего совета правосудия Григория Усика и члена ВСП Николая Мороза.

  1. В Украине

Подавать заявление о квалификационных документах для моряков можно будет через Дію

13:18, 27 июня 2023
Начался бета-тест услуги по подаче заявлений о квалификационных документах для моряков через портал Дія.
Подавать заявление о квалификационных документах для моряков можно будет через Дію
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В Украине началось бета-тестирование подачи онлайн заявления о получении квалификационных документов моряка. Об этом говорится в пресс-службе Дії.

«Присоединяйтесь к бета-тесту, чтобы воспользоваться сервисом первым и сделать услугу максимально удобной.

Как было раньше

Реестры с документами моряков находились в частных руках. Процесс был коррумпирован, а взятки достигали $5 тыс.

Как будет с услугой на портале Дія

Документы можно будет подать самостоятельно на портале Дія без вмешательства частных компаний. Данные будут проверяться сотрудниками Администрации судоходства и будут вноситься в Государственный реестр документов моряков.

В Дія можно будет подать заявление, чтобы получить:

- профессиональный диплом (Certificate of Competency)

- подтверждение к профессиональному диплому (Endorsement)

- сертификаты компетентности

- подтверждение к сертификатам компетентности

- свидетельства специалиста о специальной подготовке

Кто может присоединиться к бета-тесту?

- выпускники морских ЗВО

- моряки-капитаны или лица командного состава морских судов и судов смешанного плавания, имеющих соответствующее образование, звание и квалификацию», - говорится в сообщении.

Зарегистрироваться на бета-тест можно по ссылке.

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