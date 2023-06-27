Подавати заяву про кваліфікаційні документи для моряків можна буде через Дію

В Україні розпочалося бета-тестування подачі онлайн заяви про отримання кваліфікаційних документів моряка. Про це йдеться у пресслужбі Дії.
«Долучайтеся до бета-тесту, щоб скористатися сервісом першим та зробити послугу максимально зручною.
Як було раніше
Реєстри з документами моряків перебували в приватних руках. Процес був корумпований, а хабарі сягали $5 тис.
Як буде з послугою на порталі Дія
Документи можна буде подати самостійно на порталі Дія без втручання приватних компаній. Дані перевірятимуть співробітники Адміністрації судноплавства та вноситимуть у Державний реєстр документів моряків.
У Дії можна буде подати заяву, щоб отримати:
- Професійний диплом (Certificate of Competency)
- Підтвердження до професійного диплома (Endorsement)
- Сертифікати компетентності
- Підтвердження до сертифікатів компетентності
- Свідоцтва фахівця про спеціальну підготовку
Хто може долучитися до бета-тесту?
- випускники морських ЗВО
- моряки-капітани чи особи командного складу морських суден і суден змішаного плавання, які мають відповідну освіту, звання та кваліфікацію», - сказано у повідомленні.
Зареєструватися на бета-тест можна за посиланням.
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