Подавати заяву про кваліфікаційні документи для моряків можна буде через Дію

Розпочався бета-тест послуги з подачі заяв про кваліфікаційні документи для моряків через портал Дія.

В Україні розпочалося бета-тестування подачі онлайн заяви про отримання кваліфікаційних документів моряка. Про це йдеться у пресслужбі Дії.

«Долучайтеся до бета-тесту, щоб скористатися сервісом першим та зробити послугу максимально зручною.

Як було раніше

Реєстри з документами моряків перебували в приватних руках. Процес був корумпований, а хабарі сягали $5 тис.

Як буде з послугою на порталі Дія

Документи можна буде подати самостійно на порталі Дія без втручання приватних компаній. Дані перевірятимуть співробітники Адміністрації судноплавства та вноситимуть у Державний реєстр документів моряків.

У Дії можна буде подати заяву, щоб отримати:

- Професійний диплом (Certificate of Competency)

- Підтвердження до професійного диплома (Endorsement)

- Сертифікати компетентності

- Підтвердження до сертифікатів компетентності

- Свідоцтва фахівця про спеціальну підготовку

Хто може долучитися до бета-тесту?

- випускники морських ЗВО

- моряки-капітани чи особи командного складу морських суден і суден змішаного плавання, які мають відповідну освіту, звання та кваліфікацію», - сказано у повідомленні.

Зареєструватися на бета-тест можна за посиланням.

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