Дипломування моряків: понад 1000 заяв вже подано через Дію

Українські моряки можуть оформити кваліфікаційні документи навіть перебуваючи у рейсі.

Фото: ukrinform.com

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України повідомило, за перші два тижні відкриття послуги через єдиний портал державних послуг Дія понад 900 моряків скористалися послугою підтвердження, решта – підвищення кваліфікації. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Також зазначається, що майже 500 заяв було подано на проходження міжнародно визнаного тесту CES 6.0.

«Понад півроку наша команда працює над комплексною реформою системи дипломування моряків. Поступово ми впроваджуємо нові можливості для українських моряків, переводимо процеси в цифру, приводимо до міжнародних стандартів, а найголовніше – ми прибрали корупційну складову. Ми дали спільноті те, що їм було потрібно – дистанційно, швидко, зручно і без хабарів оформлювати необхідні документи. Через Дію кожен моряк отримав можливість підвищити, присвоїти звання, а також подати заявку на іспит онлайн. Можу запевнити, що перелік звань буде розширюватись», – заявив віце-прем'єр міністр з відновлення, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Кожен український моряк має можливість оформити кваліфікаційні документи навіть перебуваючи у рейсі, а після повернення – отримати оригінал в Адміністрації судноплавства в Києві та Одесі, особисто або через представника.

Раніше ми писали, що подавати заяву про кваліфікаційні документи для моряків можна через Дію.

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