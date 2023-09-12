Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Верховна Рада спростить порядок встановлення та зміни цільового призначення земельних ділянок

Втім, як зазначає ГНЕУ, прийняття законопроекту в такій редакції збільшує корупційні ризики, оскільки він не містить чітких та однозначних критеріїв, на підставі яких цільове призначення земельних ділянок може бути змінено.

Підставою для відступу від попередньої правової позиції є очевидна неправильність попереднього висновку – Велика Палата ВС

У Великій Палаті Верховного Суду пояснили, чому відбуваються відступи від попередніх правових позицій.

Пентагон надіслав в Україну спеціального представника та команду для нагляду за використанням допомоги США

За словами генерального інспектора Міністерства оборони США, високопоставлений представник США почав роботу в Україні наприкінці серпня, а до кінця вересня очікується прибуття додаткового персоналу, який базуватиметься в посольстві США в Києві і контролюватиме допомогу США.

Перехід на нові підходи оплати праці держслужбовців покращить ситуацію в апаратах судів, – Олександр Корнієнко

Покращення інституційної спроможності судової системи залежить і від належної оплати праці в апаратах судів, – перший віце-спікер Олександр Корнієнко.

Правопорушник скинув помічнику судді на карту 19,5 тис. гривень, однак помічник все розповів судді

Спроба громадянина, який є фігурантом справи за ст. 130, «домовитись» в суді, виявилася невдалою.

  1. В Україні

Дипломування моряків: понад 1000 заяв вже подано через Дію

14:12, 12 вересня 2023
Українські моряки можуть оформити кваліфікаційні документи навіть перебуваючи у рейсі.
Дипломування моряків: понад 1000 заяв вже подано через Дію
Фото: ukrinform.com
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України повідомило, за перші два тижні відкриття послуги через єдиний портал державних послуг Дія понад 900 моряків скористалися послугою підтвердження, решта – підвищення кваліфікації. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Також зазначається, що майже 500 заяв було подано на проходження міжнародно визнаного тесту CES 6.0.

«Понад півроку наша команда працює над комплексною реформою системи дипломування моряків. Поступово ми впроваджуємо нові можливості для українських моряків, переводимо процеси в цифру, приводимо до міжнародних стандартів, а найголовніше – ми прибрали корупційну складову. Ми дали спільноті те, що їм було потрібно – дистанційно, швидко, зручно і без хабарів оформлювати необхідні документи. Через Дію кожен моряк отримав можливість підвищити, присвоїти звання, а також подати заявку на іспит онлайн. Можу запевнити, що перелік звань буде розширюватись», – заявив віце-прем'єр міністр з відновлення, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Кожен український моряк має можливість оформити кваліфікаційні документи навіть перебуваючи у рейсі, а після повернення – отримати оригінал в Адміністрації судноплавства в Києві та Одесі, особисто або через представника.  

Раніше ми писали, що подавати заяву про кваліфікаційні документи для моряків можна через Дію.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олексій Іванов
    Олексій Іванов
    суддя Центрального апеляційного господарського суду