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  1. В Украине

Часть Одессы осталась без света: в чем причина

12:57, 12 сентября 2023
В Одессе проводятся аварийно-восстановительные работы.
Часть Одессы осталась без света: в чем причина
Фото: freepik.com
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Во вторник, 12 сентября, часть жителей Одессы осталась без электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

«По техническим причинам частично обесточены потребители в г. Одесса. Продолжаются аварийно-восстановительные работы», - сообщили в Укрэнерго.

Кроме того, в Одесском городском совете заявили, что 12 сентября ДТЭК проводит аварийно-восстановительные работы на ряде РЭС.

На Южной РЭС проводят работы с 09:00 до 17:00.

На Центральный РЭС – с 08:00 до 19:00, но на Шота Руставели, 9 – с 09:00 до 17:00.

На Северный РЭС – 06:00 до 22:00, но на Академика Панкратовой ул. 1-31а, Владимира Хавкина ул., 1-31, Круговая ул., 10Б-58 – с 08:00 до 19:00.

Ранее украинцев предупредили, что осенью и зимой возможны длительные отключения света – до 10 часов. 

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