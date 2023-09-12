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  1. В Украине

Еще в 4 регионах Украины открыли онлайн-запись для сдачи практических экзаменов по вождению

15:26, 12 сентября 2023
Нововведение происходит в рамках пилотного проекта по обеспечению прозрачных экзаменов.
Еще в 4 регионах Украины открыли онлайн-запись для сдачи практических экзаменов по вождению
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Со вторника, 12 сентября, открывается доступ к онлайн записи на практические экзамены для будущих водителей еще в 4 областях Украины.

Нововведение происходит в рамках пилотного проекта по обеспечению прозрачных экзаменов. С 21 сентября он расширяется на Хмельнитчину, Черкасщину, Полтавщину и Черниговщину. Так что в этих регионах кандидаты в водители имеют возможность онлайн оформить талон предварительной записи на практический экзамен через функционал е-запись, отметили в Главном сервисном центре МВД.

Уже сейчас кандидаты в водители могут заказать онлайн талон, который генерируется на 14 дней вперед. С 21 сентября, когда стартует пилотный проект, система позволит записываться заранее также через терминал.

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