Франция запустит бюджетный проездной за 49 евро, после успеха Германии

Проездной планируется запустить следующим летом.

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Франция запустит проездной на поезда за 49 евро. Об этом рассказали в «Euronews Travel».

Новый абонемент за 49 евро предложит пассажирам неограниченное количество поездок региональными службам TER и междугородными поездами.

Министр транспорта Клеман Бон обнародовал детали плана.

«Это будет просто. Французы – независимо от их возраста – могут приобрести этот билет и иметь неограниченное количество поездок междугородными или TER по фиксированной недорогой цене», – сказал он France 2.

«Идеал — иметь что-то вроде того, что есть у Германии и других европейских стран… чтобы поощрять использование поездов».

Проездной планируется запустить следующим летом.

Ранее мы рассказывали, что в Германии начал действовать единый билет на общественный транспорт: 49 евро в месяц по всей стране.

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