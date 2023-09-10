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Франція запустить бюджетний проїзний за 49 євро, після успіху Німеччини

21:08, 10 вересня 2023
Проїзний планується запустити наступного літа.
Франція запустить бюджетний проїзний за 49 євро, після успіху Німеччини
Джерело фото: AP Photo
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Франція запустить проїзний на поїзди за 49 євро. Про це розповіли у «Euronews Travel».

Новий абонемент за 49 євро запропонує пасажирам необмежену кількість поїздок регіональними службами TER і міжміськими поїздами.

Міністр транспорту Клеман Бон оприлюднив деталі плану.

«Це буде просто. Французи – незалежно від їхнього віку – можуть придбати цей квиток і мати необмежену кількість поїздок міжміськими або TER за фіксованою недорогою ціною», – сказав він France 2.

«Ідеал — мати щось схоже на те, що є у Німеччини та інших європейських країн … щоб заохочувати використання поїздів».

Проїзний планується запустити наступного літа.

Раніше ми розповідали, що у Німеччині почав діяти єдиний квиток на громадський транспорт: 49 євро на місяць всій країні.

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