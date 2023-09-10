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Попали под завал: спасатели объяснили, как нужно действовать

22:31, 10 сентября 2023
Украинцам дали ряд советов, как действовать, если попали под завал.
Попали под завал: спасатели объяснили, как нужно действовать
Фото: ukrinform.com
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В ГСЧС дали украинцам советы на случай попадания под завал во время атаки российских оккупантов.

Что делать, если попали в завал?

Помните, что к месту происшествия направляются все экстерные службы.

Необходимо звать на помощь, пытаться орать и подавать сигналы. Ни в коем случае нельзя использовать спички или зажигалки - это может привести к взрыву.

В "минуту тишины", которые устраивают спасатели, чтобы услышать оказавшихся под завалами людей, следует как можно громче кричать и подавать сигналы.

Если рядом есть мобильный телефон и связь, следует позвонить родным или по номеру 101 и сообщить, где вы находитесь.

Если вас заметили, нужно помнить, что нужно время для освобождения, поэтому попробуйте успокоиться и ждать помощи.

Если вас никто не слышит, сначала нужно оценить обстановку вокруг.

Попытайтесь осторожно высвободить руки и ноги. Если часть тела прижало обломком и освободить ее невозможно - сразу начните массировать участок тела выше зажатого. Это нужно, чтобы поддержать циркуляцию крови и спасти концовку.

Очень важно не сдвинуть перекрытия или балки, на которых все держится. Поэтому не пытайтесь самостоятельно разбирать завалы вокруг себя.

Если вам удалось выбраться, осмотрите себя на травмы и раны. По возможности окажите себе и другим людям первую домедицинскую помощь.

Если понимаете, что нет сил и возможности выбраться самостоятельно - продолжайте звать помощи и ждать спасателей.

В ожидании спасения старайтесь не получить переохлаждение (если рядом есть какая-то одежда попробуйте завернуться в нее).

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