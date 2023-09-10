Вставная челюсть и чемодан с одеждой священника: что забывали в киевском метро

В бюро находок Киевского метрополитена попадали разные вещи.

Источник фото: facebook.com/kyivmetro

За длительное время работы в бюро находок Киевского метрополитена попадали самые разные потери в зависимости от времени года.

В пресс-службе метро рассказали, что тенденции свидетельствуют, что летом пассажиры забывают очки, самокаты, детские рюкзаки, шляпы. В холодное время года - шарфы, перчатки, шапки, а весной - зонтики, куртки, рюкзаки.

Самые интересные вещи, попадавшие в бюро за время его работы:

- Коллекция старинных монет и значков

- Коллекция детских книг 1953 года

- Семейный фотоальбом с фотографиями начала ХХ века

- Газонокосилка

- Вставная челюсть

- Чемодан с одеждой священника

- Микроволновая печь.

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