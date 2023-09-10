Вставная челюсть и чемодан с одеждой священника: что забывали в киевском метро

За длительное время работы в бюро находок Киевского метрополитена попадали самые разные потери в зависимости от времени года.
В пресс-службе метро рассказали, что тенденции свидетельствуют, что летом пассажиры забывают очки, самокаты, детские рюкзаки, шляпы. В холодное время года - шарфы, перчатки, шапки, а весной - зонтики, куртки, рюкзаки.
Самые интересные вещи, попадавшие в бюро за время его работы:
- Коллекция старинных монет и значков
- Коллекция детских книг 1953 года
- Семейный фотоальбом с фотографиями начала ХХ века
- Газонокосилка
- Вставная челюсть
- Чемодан с одеждой священника
- Микроволновая печь.
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