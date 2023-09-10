Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
ВККС 14 сентября объявит о новом конкурсе в апелляционные суды

Конкурс, начатый еще в 2019 году, будет прекращен.

Судей из Николаева планируют досрочно вернуть из Киева и Одессы в родной суд

ВККС 4 октября рассмотрит вопрос судей Центрального районного суда Николаева.

Денис Малюська пошутил по поводу требования партнеров о максимальной прозрачности чиновников, обнародовав фото из спальни отеля

Министр юстиции Денис Малюська обнародовал фото из спальни гостиницы, где находится в командировке, пошутив о требовании иностранных партнеров относительно максимальной прозрачности украинских чиновников.

Чьи декларации появятся в открытом доступе, а чьи – не появятся: стал известен текст вето Президента Зеленского на закон о э-декларировании

В частности, не будут публиковать в открытом доступе декларации лиц, непосредственно обеспечивающих безопасность должностных лиц.

МИД начал процедуру формирования Совещательной группы экспертов для отбора судей КСУ

МИД уже обратился с соответствующими письмами в международные организации, чтобы они подали кандидатуры в Совещательную группу экспертов, которая будет заниматься отбором будущих судей Конституционного Суда Украины.

  1. В Украине

Вставная челюсть и чемодан с одеждой священника: что забывали в киевском метро

23:59, 10 сентября 2023
В бюро находок Киевского метрополитена попадали разные вещи.
Вставная челюсть и чемодан с одеждой священника: что забывали в киевском метро
Источник фото: facebook.com/kyivmetro
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

За длительное время работы в бюро находок Киевского метрополитена попадали самые разные потери в зависимости от времени года.

В пресс-службе метро рассказали, что тенденции свидетельствуют, что летом пассажиры забывают очки, самокаты, детские рюкзаки, шляпы. В холодное время года - шарфы, перчатки, шапки, а весной - зонтики, куртки, рюкзаки.

Самые интересные вещи, попадавшие в бюро за время его работы:

- Коллекция старинных монет и значков

- Коллекция детских книг 1953 года

- Семейный фотоальбом с фотографиями начала ХХ века

- Газонокосилка

- Вставная челюсть

- Чемодан с одеждой священника

- Микроволновая печь.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Карина Аріт
    Карина Аріт
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Оксана Бойко
    Оксана Бойко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Лариса Грох
    Лариса Грох
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Олена Конишева
    Олена Конишева
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду