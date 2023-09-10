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Е-резидентство: иностранцы смогут открывать бизнес и платить налоги в Украине онлайн

23:30, 10 сентября 2023
Полноценно Е-резидентство будет запущено после завершения разработки и тестирования информационной системы.
Е-резидентство: иностранцы смогут открывать бизнес и платить налоги в Украине онлайн
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Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило, что правительство приняло постановление, определяющее механизм получения иностранцем статуса е-резидента онлайн.

Она регулирует:

- механизм обретения и отмены статуса е-резидента;

- порядок формирования и ведения системы "Е-резидент" совместно с Государственной налоговой службой и банками;

- защита персональных данных электронных резидентов.

«Отныне для открытия бизнеса в Украине иностранцам не нужно присутствовать лично. Также дистанционно можно будет управлять собственным делом и открывать банковские счета.

Удобен также механизм уплаты налогов и отчетности. Эту функцию будет выполнять украинский банк, где иностранец открыл текущий счет. То есть финучреждение будет выступать его налоговым агентом», - говорится в сообщении.

Полноценно сервис будет запущен после завершения разработки и тестирования информационной системы.

Е-резидентство не будет доступно гражданам россии, Беларуси и стран, входящих в «серый» или «черный» списки Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF).

Ранее стали известны первые страны-участники программы е-Резидентства Украины.

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