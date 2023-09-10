В ВСУ объяснили, что означает индивидуальный подход в определении степени пригодности к военной службе

Украинцам разъяснили некоторые аспекты мобилизации.

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Представитель Командования Медицинских Сил подполковник медицинской службы Дмитрий Мирошниченко пояснил, что означает индивидуальный подход в определении степени пригодности к военной службе. Об этом он рассказал в интервью изданию Армия.Inform.

По его словам, в ВСУ разные роды войск, сил, есть разные военно-учетные специальности, разные задачи, разный уровень нагрузки.

«Поэтому индивидуальный подход в определении степени годности к военной службе — это принятие индивидуального решения по каждому военнослужащему, имеющему определенные проблемы со здоровьем, определение конкретно к каждому клиническому случаю каждого человека степени годности к прохождению военной службы», - сказал подполковник медицинской службы.

Дмитрий Мирошниченко также отметил, что ВВК принимает решение индивидуально – пригодный, ограниченно пригодный, непригодный и т.п.

«Если у человека есть определенная болезнь, которая не позволяет по состоянию здоровья исполнять обязанности военной службы, то такого человека, конечно, не могут мобилизовать в армию. Другой случай, если есть заболевания, находящиеся в длительной ремиссии (3–5 лет), это подтверждается лабораторным исследованием, состояние здоровья военнослужащего нормальное, и он может выполнять обязанности, то будет применен индивидуальный подход и принято индивидуальное решение — пригоден или непригоден», - заявил он.

Далее, по его словам, принимается постановление о пригодности по определенной учетно-военной специальности, чтобы дать командирам больше возможностей и понимание на какую должность целесообразнее назначить военнослужащего, учитывая текущее состояние его здоровья.

Ранее мы писали, что Министерство обороны утвердило новый список болезней, согласно которому оценивается пригодность к военной службе и упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

Кроме того, Минобороны нашло, как предотвратить фальшивые диагнозы ВВК: данные будут брать из электронной системы здравоохранения.

Еще мы писали, могут ли ограничить выезд женщин, которые станут на военный учет, и смогут ли наказать в случае, если они не станут на учет.

Добавим, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в Украине необходимо урегулировать вопрос «ограниченно пригодных» к военной службе.

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